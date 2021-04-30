16:36 (мск), источник: Известия
Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
Засуха охватила 85% территории страны.
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Засуха в Мексике достигла критического уровня. В столичном регионе остро ощущается нехватка воды, рыба в пересыхающих водоемах гибнет, города и деревни страдают от пыльных бурь, вызывающих респираторные заболевания. Как выживают мексиканцы в условиях водного дефицита — в фотогалерее «Известий».