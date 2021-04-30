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16:36 (мск), источник: Известия

Страшная сухость: как Мексика выживает без воды

Засуха охватила 85% территории страны.

Засуха в Мексике достигла критического уровня. В столичном регионе остро ощущается нехватка воды, рыба в пересыхающих водоемах гибнет, города и деревни страдают от пыльных бурь, вызывающих респираторные заболевания. Как выживают мексиканцы в условиях водного дефицита — в фотогалерее «Известий».

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