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16:39 (мск), источник: РБК

Российским вузам разрешили принимать вступительные экзамены дистанционно

Как и в прошлом году, на правила приема абитуриентов в вузы повлияла ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

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Источник: РИА "Новости"

В этом году вузы в России смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме. Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования.

В документе указывается, что в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в дистанционном режиме также могут рассматриваться и апелляции на вступительные испытания.

Указывается, что приемная кампания в вузы начнется не позднее 20 июня, а уже к 2 августа должны быть опубликованы конкурсные списки абитуриентов.

Впервые заявление на поступление в вузы в дистанционном режиме Министерство науки и высшего образования разрешило принимать в мае прошлого года. Тогда сроки совпадали с нынешними: 20 июня начинался прием документов, а 17 августа вузы должны были опубликовать приказы о зачислении.

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Как ранее сообщило Минобрнауки, в этом году бесплатное высшее образование смогут получить 576 498 человек. Это на 34 747 больше, чем в предыдущем году.

Как отметил глава ведомства Валерий Фальков, приоритетными для государства являются инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Именно они пользуются наибольшим спросом в регионах, а потому на них выделяется большинство бюджетных мест.

Среди регионов наибольшее количество бюджетных мест (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) получили Татарстан, Свердловская, Ростовская и Новосибирская области. Московскому региону установлено 105 096 мест, Ленинградскому региону (Санкт-Петербургу и Ленинградской области) — 50 724 места.

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