16:39 (мск), источник: РБК
Российским вузам разрешили принимать вступительные экзамены дистанционно
Как и в прошлом году, на правила приема абитуриентов в вузы повлияла ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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В этом году вузы в России смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме. Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования.
В документе указывается, что в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в дистанционном режиме также могут рассматриваться и апелляции на вступительные испытания.
Впервые заявление на поступление в вузы в дистанционном режиме Министерство науки и высшего образования разрешило принимать в мае прошлого года. Тогда сроки совпадали с нынешними: 20 июня начинался прием документов, а 17 августа вузы должны были опубликовать приказы о зачислении.
Как ранее сообщило Минобрнауки, в этом году бесплатное высшее образование смогут получить 576 498 человек. Это на 34 747 больше, чем в предыдущем году.
Как отметил глава ведомства Валерий Фальков, приоритетными для государства являются
Среди регионов наибольшее количество бюджетных мест (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) получили Татарстан, Свердловская, Ростовская и Новосибирская области. Московскому региону установлено 105 096 мест, Ленинградскому региону (Санкт-Петербургу и Ленинградской области) — 50 724 места.