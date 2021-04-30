14:29 (мск), источник: ТАСС
В «Диктанте Победы» приняли участие более 1,5 млн человек
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек приняли участие в международной акции «Единой России» «Диктант Победы». Об этом сообщила в пятницу
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Обработано почти 90% данных посетителей площадок “Диктанта Победы” и участников акции на сайте диктантпобеды.рф. В акции приняли участие более 1,5 млн человек, из них почти 800 тысяч написали диктант очно», — говорится в сообщении.
По словам координатора проекта единороссов «Историческая память», заместителя секретаря генсовета партии Александра Хинштейна, окончательные итоги диктанта и его победители будут названы в июне.
«Хотя акция прошла вчера, интерес участников не ослабевает. Мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность», — добавил Хинштейн.
Парламентарий напомнил, что в этом году акция прошла в третий раз. В России организовали более 16 тыс. площадок. В их числе — гора Эльбрус, биосферный заповедник «Командорский» на Камчатке, крейсер «Аврора», заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и многие другие. Центральную площадку организовали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Здесь старт акции в 14:00 дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
За рубежом «Диктант Победы» был организован при поддержке Россотрудничества и активистов движения «Волонтеры Победы» в 80 странах. Более чем в 30 странах акция прошла очно, в частности, в Армении, Афганистане, Вьетнаме, Израиле, Португалии, Румынии, Сербии, Польше и Турции.