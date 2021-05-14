00:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 14 мая
Создание Организации Варшавского договора, первая публикация «Сказки о рыбаке и рыбке» и другие памятные события этого дня.
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Сегодня в России отмечают День фрилансера. Этот праздник посвящен всем, кто осуществляет профессиональную деятельность, не выходя из дома, из любой точки мира, используя интернет. Дата его проведения совпадает с днем открытия одной из крупнейших российских фрилансерских бирж —
14 мая 1835 года в журнале «Библиотека для чтения» впервые было опубликовано произведение Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Версий происхождения сказки несколько. Согласно одной из них, это чуть видоизмененная русская народная сказка «Жадная старуха». Но чаще говорят о том, что это померанская история «О рыбаке и его жене», которая заняла почетное место в сборнике братьев Гримм.
В 1909 году в этот день в
Это общество не просуществовало долго, но в городе работали другие службы такси, так как популярность наемного транспорта в городе была бешеной: одна за другой появлялись стоянки, специальная диспетчерская служба позволяла вызывать такси на дом, а таксомоторы работали круглосуточно. С началом Первой мировой войны количество такси стало сокращаться — пригодные к военным нуждам автомобили изъяли, а водителей мобилизовали в армию. После революции таксомоторный промысел был ликвидирован. Ленинградский таксомоторный парк был открыт только в 1919 году.
14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, известный в истории также как Варшавский договор. Этот документ оформил создание создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР — Организации Варшавского договора.
Договор был подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией. Он вступил в силу 5 июня 1955 года, а 26 апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, был продлен на 20 лет.
После смещения в 1989—1990 годах коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы существование Организации Варшавского договора как
23 года назад ушел из жизни американский киноактер, кинорежиссер, продюсер, шоумен и певец Фрэнк Синатра. Он скончался от инфаркта миокарда в Лос Анджелесе в возрасте 82 лет. В XX веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда его не стало, некоторые журналисты писали: «К черту календарь. День смерти Фрэнка Синатры — конец XX века».