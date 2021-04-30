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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Лица Победы»: первый в мире цифровой фотоархив от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру

Mail.ru Group продолжает расширять единый технологический фотоархив «Лица Победы» и запускает англоязычную версию проекта.

Теперь пользователи со всего мира могут загрузить фотографии своих родственников, найти другие ранее неизвестные снимки времен Великой Отечественной войны и связаться с их владельцами.

Мы продолжаем развивать цифровой архив и задействуем технологии, созданные внутри экосистемы VK, чтобы сохранять и передавать память о героях войны. Теперь проект доступен пользователям из других стран — для них мы запустили англоязычную версию проекта.
Анна Артамонова
Вице-президент по экосистемным продуктам Mail.ru Group

Загруженные в архив фотографии анализирует технология распознавания лиц Vision от Mail.ru. Компьютерное зрение находит людей на снимках и показывает, на каких еще фотографиях они есть. При этом программа учитывает особенности архивных фотографий: низкое качество, повреждения, черно-белую цветовую гамму — и может отреставрировать их. Даже если фото сделаны в разные годы, Vision поймет, что на них один и тот же человек, несмотря на возрастные изменения, смену прически и другие факторы.

Принять участие в проекте могут все, кто хранит фотографии своих родственников времен войны.
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Для этого достаточно загрузить сканы или фото бумажных снимков в архив на сайте проекта или в мини-приложениях в Одноклассниках и ВКонтакте.

В рамках сотрудничества с Музеем Победы архив будет включен во всенародный исторический депозитарий — цифровой банк данных, хранящий истории участников войны.

Проект «Лица Победы» — это первый в мире цифровой архив времен войны, использующий технологии машинного обучения, который объединяет несколько сервисов экосистемы: Почту Mail.ru, платформу Mail.ru Cloud Solutions, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

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