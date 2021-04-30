«Лица Победы»: первый в мире цифровой фотоархив от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру

Теперь пользователи со всего мира могут загрузить фотографии своих родственников, найти другие ранее неизвестные снимки времен Великой Отечественной войны и связаться с их владельцами.
Мы продолжаем развивать цифровой архив и задействуем технологии, созданные внутри экосистемы VK, чтобы сохранять и передавать память о героях войны. Теперь проект доступен пользователям из других стран — для них мы запустили англоязычную версию проекта.
Анна АртамоноваВице-президент по экосистемным продуктам Mail.ru Group
Загруженные в архив фотографии анализирует технология распознавания лиц Vision от Mail.ru. Компьютерное зрение находит людей на снимках и показывает, на каких еще фотографиях они есть. При этом программа учитывает особенности архивных фотографий: низкое качество, повреждения, черно-белую цветовую гамму — и может отреставрировать их. Даже если фото сделаны в разные годы, Vision поймет, что на них один и тот же человек, несмотря на возрастные изменения, смену прически и другие факторы.
Принять участие в проекте могут все, кто хранит фотографии своих родственников времен войны.
Для этого достаточно загрузить сканы или фото бумажных снимков в архив на сайте проекта или в мини-приложениях в Одноклассниках и ВКонтакте.
В рамках сотрудничества с Музеем Победы архив будет включен во всенародный исторический депозитарий — цифровой банк данных, хранящий истории участников войны.
Проект «Лица Победы» — это первый в мире цифровой архив времен войны, использующий технологии машинного обучения, который объединяет несколько сервисов экосистемы: Почту Mail.ru, платформу Mail.ru Cloud Solutions, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.