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17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на тяжесть течения COVID-19

Британские ученые изучили связь между индексом массы тела (ИМТ) и течением коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что лишний вес провоцирует риски тяжелой формы заболевания. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

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Источник: Reuters

Специалисты изучили в общемедицинской базе QResearch данные почти семи миллионов британцев, у которых COVID-19 выявили в период первой волны, наблюдавшейся с января по апрель 2020 года. Исследователи выяснили, что люди с ИМТ выше 23 имели повышенные риски тяжелой формы коронавируса и смерти. При этом каждая последующая единица индекса увеличивала вероятность госпитализации на пять процентов, а риск лечения в интенсивной терапии — на десять процентов.

Таким образом, даже небольшой лишний вес, вне зависимости от наличия у человека диабета, может привести к осложнениям.
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Также ученые установили, что влияние избыточного веса на степень тяжести COVID-19 в большей степени характерно для молодых пациентов в возрасте от 20 до 39 лет. Риск госпитализации при коронавирусе в этой возрастной группе с увеличением каждой единицы ИМТ повышается на девять процентов. В 40−59 лет — на восемь процентов, 60−79 — на четыре процента, старше 80 — на один процент.

По словам руководителя исследования доктора Кармен Пьернас (Carmen Piernas) из Оксфордского университета, после 80 лет вес практически не влияет на вероятность развития тяжелой формы COVID-19.

«Эти результаты показывают, что политика вакцинации должна отдавать приоритет людям с ожирением, особенно сейчас, когда вакцина распространяется среди более молодых возрастных групп», — подчеркнула она.

Отмечается, что сниженный ИМТ также неблаготворно влияет на течение коронавируса.

Специалисты порекомендовали в целях профилактики осложнений при COVID-19 избавится от лишнего веса, но не переусердствовать с этим.

«Доподлинно неизвестно, снижает ли потеря веса риск тяжелого исхода COVID-19, но это весьма вероятно. К тому же это, безусловно, несет пользу здоровью — в частности, снижается вероятность развития диабета второго типа, рака и некоторых других заболеваний», — заявил участник исследования профессор Пол Авеард (Paul Aveyard).

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