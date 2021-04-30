Впервые обнаружена египетская мумия беременной женщины

Археологи из Варшавы провели сканирование древнеегипетской мумии из местного музея и сделали невероятное открытие.
Останки мужчины-жреца, как было написано на саркофаге, оказались мумией женщины на седьмом месяце беременности, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science. На рентгеновских снимках можно заметить даже руку и ногу плода.
Ученым удалось увидеть забальзамированную мумию беременной женщины впервые в истории. Команда назвала находку самым важным открытием современных польских египтологов.
Известно, что мумию из Фив привезли в Варшаву в 1826 году. На саркофаге возрастом около 2 тысяч лет было указано, что в нем покоятся останки жреца-мужчины. До сих пор никто не изучал мумию настолько тщательно, чтобы опровергнуть это утверждение.
По оценкам исследователей, возраст женщины составляет от 20 до 30 лет, а размер черепа ребенка предполагает, что она находилась на 26−30 неделе беременности. Ученые не знают, почему плод не был извлечен из живота умершей во время мумификации. Они называют такой случай уникальным.
Теперь ученые считают, что мумия может быть старше саркофага, а также пытаются установить причины смерти женщины.