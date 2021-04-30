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17:14 (мск), источник: RTVi

Оценка Минздрава США: коронавирусом заразился каждый третий американец

По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), входящих в структуру Минздрава США, с начала пандемии были инфицированы коронавирусом 114,6 млн американцев или 35% населения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Источник: Marc A. Hermann/MTA

Речь идет о статистической оценке, которая учитывает скрытые случаи инфекции, не попавшие в отчетность.

По официальным данным, в США зафиксировали почти 32,3 млн случая заражения, умерли от болезни больше 575 тысяч.

Оценка CDC охватывает период с февраля 2020 года по март 2021 года. Из нее следует, что помимо бессимптомных зараженных признаки заболевания проявлялись у 97,1 млн человек, из которых 5,6 млн потребовалась госпитализация.

Из числа реально инфицированных 50%, по оценке СDC, составляют люди в возрасте от 18 до 49 лет. Еще 23% приходится на тех, кому меньше 17 лет. При этом госпитализация потребовалась только 4% заразившихся подростков и детей, а в 47% случаев в больницу попадали люди в возрасте от 65 лет.

Таким образом оценка различается с официальной статистикой почти в четыре раза.
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CNN отмечает, что предыдущая оценка в январе показывала еще больший разрыв между ориентировочными и официальными данными, но с тех пор в CDC получили больше информации о том, насколько часто люди с симптомами COVID-19 обращаются за медицинской помощью и сдают анализы на коронавирус.

К аналогичным с CDC выводам о реальном числе заражений пришли в Институте показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле, где на 19 апреля оценили этот показатель в 30% населения США. За неделю до этого институт оценивал число зараженных в 22%. Ученые объяснили, что резкое увеличение показателя связано с пересмотром критериев оценки. Кроме того, институт использует модель расчетов, отличную от подхода CDC.

Пока неясно, как разница между реальной и фактической заболеваемостью повлияет на достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, отмечает CNN.

Это связано с тем, что неизвестно, сколько может продержаться естественный иммунитет, и насколько число зараженных перекрывается с количеством вакцинированных.

С начала года в США проходит масштабная кампания вакцинации от коронавируса. Сейчас в стране получили хотя бы одну прививку 71 человек из 100. Для полной вакцинации надо сделать прививку двумя дозами препаратов, которые используются в США.

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