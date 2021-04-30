Володин ответил на вопрос старушки «скажи, умный мужик» о гробовых и газе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретил на улице Саратова 90-летнюю пенсионерку, которая в разговоре с ним раскритиковала процентные ставки и попросила его объяснить, почему ставка, под которой она хранит «гробовые», ниже инфляции. Позже Володин заявил, что поговорил с женщиной, потому что «никого не замечать» для чиновника и политика было бы большой ошибкой. Видеозапись их беседы опубликовал Telegram-канал Baza.
Володин начал разговор с вопроса: «Вы молодежь воспитываете?» На это старушка ответила утвердительно, добавив, что, «читая лекции», «ругает нынешнюю власть с матерком». «А я и вас ругаю», — обратилась женщина к спикеру Госдумы.
По ее словам, сейчас инфляция составляет 5,8%, а ее «гробовые» лежат под 3,5%. «Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента, скажи бабушке? Все? Тебе хватит или еще добавить?», — спросила старушка, на что Володин с улыбкой сказал: «Можно добавить».
Женщина также указала на то, что у России огромная территория и много богатств, но у многих людей дома нет газа. «Деревни исчезли с карты. Ну это же позор. Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне?», — спросила женщина.
В феврале 2020 года у президента Владимира Путина во время возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку спросили, как можно прожить на 10 тыс. 800 руб. в месяц. «Думаю, что очень трудно», — сказал Путин, после чего задавшая вопрос жительница города предположила, что зарплата главы государства больше этой суммы.
«Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал в ответ глава государства.
Женщина пожаловалась Путину, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить продукты, и задалась вопросом, как в такой ситуации справляются матери-одиночки. Путин сказал, что власти проводят целую программу поддержки семей.