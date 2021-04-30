Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 апреляИнаугурация первого президента США, открытие первой советской киностудии и другие памятные события, которые происходили в разные годы 30 апреля
Фоторепортажи
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
10Животные Чернобыля
16:28 (мск), источник: РБК

Володин ответил на вопрос старушки «скажи, умный мужик» о гробовых и газе

Спикер Госдумы встретил на улице в Саратове пожилую женщину, которая спросила его, почему инфляция составляет 5,8%, а ее «гробовые» лежат под 3,5%. «Как может инфляция быть выше вот этого процента?» — спросила женщина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретил на улице Саратова 90-летнюю пенсионерку, которая в разговоре с ним раскритиковала процентные ставки и попросила его объяснить, почему ставка, под которой она хранит «гробовые», ниже инфляции. Позже Володин заявил, что поговорил с женщиной, потому что «никого не замечать» для чиновника и политика было бы большой ошибкой. Видеозапись их беседы опубликовал Telegram-канал Baza.

Володин начал разговор с вопроса: «Вы молодежь воспитываете?» На это старушка ответила утвердительно, добавив, что, «читая лекции», «ругает нынешнюю власть с матерком». «А я и вас ругаю», — обратилась женщина к спикеру Госдумы.

По ее словам, сейчас инфляция составляет 5,8%, а ее «гробовые» лежат под 3,5%. «Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента, скажи бабушке? Все? Тебе хватит или еще добавить?», — спросила старушка, на что Володин с улыбкой сказал: «Можно добавить».

Женщина также указала на то, что у России огромная территория и много богатств, но у многих людей дома нет газа. «Деревни исчезли с карты. Ну это же позор. Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне?», — спросила женщина.

В феврале 2020 года у президента Владимира Путина во время возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку спросили, как можно прожить на 10 тыс. 800 руб. в месяц. «Думаю, что очень трудно», — сказал Путин, после чего задавшая вопрос жительница города предположила, что зарплата главы государства больше этой суммы.

«Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал в ответ глава государства.

Женщина пожаловалась Путину, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить продукты, и задалась вопросом, как в такой ситуации справляются матери-одиночки. Путин сказал, что власти проводят целую программу поддержки семей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Видео
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Лжесвидетелю по делу Ефремова вынесли приговор
Песков назвал срок прекращения падения доходов россиян
В мае изменится начисление льгот и доплат для пенсионеров
Ближний Восток превратится в климатический «ад» через 30 лет
Страшная сухость: как Мексика выживает без воды (фото)
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Лучший способ снять усталость после тяжелого дня: помогает почти мгновенно
Почти всем взрослым жителям России положена выплата размером 4680 рублей
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Дети
Лиза Арзамасова и Илья Авербух станут родителями Звезда «Папиных дочек» беременна
Леди
Что Кожевникова, Иванова и другие надели на церемонию закрытия ММКФ Звезды вышли на красную дорожку в роскошных нарядах
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь