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16:42 (мск), источник: Газета.Ру

Пашаев прокомментировал приговор лжесвидетелю по делу Ефремова

Экс-адвокат Эльман Пашаев прокомментировал приговор Тевану Бадасяну, давшему показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова. Пресненский суд Москвы сегодня признал его виновным в лжесвидетельстве и назначил год исправительных работ. Пашаев заявил «Газете.Ru», что считает дело заказным.

«Приговор был “вынесен” еще до возбуждения уголовного дела. Сегодня его просто огласили. Это заказное дело, им сверху что говорят — то они и исполняют», — заявил экс-адвокат.

Эльман Пашаев отметил, что всем трем свидетелям по делу Ефремова — Андрею Гаеву, Александру Кобцу и Тевану Бадасяну — в отношении которых возбуждены уголовные дела о заведомо ложных показаниях, он поможет выплатить штрафы, если таковые назначит суд.

Конечно, если штраф будет, я всю сумму погашу. Это же я их привлек [к делу Ефремова], я же их просил: «Помогите, расскажите, как было». Обещал, что их не брошу.
Эльман Пашаев

Также экс-адвокат высказался о предстоящем обжаловании приговора Михаилу Ефремову. Пашаев отметил, что рассчитывать на отмену приговора не стоит.

«Знаете, с такими адвокатами — не понятно, зачем они подают [обжалование]. В этом [обжаловании приговора] есть смысл, но только не с такими адвокатами. Это же ПТУшные адвокаты. Если бы были другие адвокаты, то, конечно, ему можно было бы снизить срок. На каком основании ему дали этот срок? У Ефремова ведь были все смягчающие обстоятельства. На снятие срока рассчитывать, к сожалению, нельзя. Только на снижение. Как минимум до пяти лет в колонии-поселении», — отметил Пашаев.

Ранее гособвинение попросило назначить Александру Кобцу год и 10 месяцев исправительных работ. До этого аналогичное наказание запросили и для Андрея Гаева.

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