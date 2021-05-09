00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 9 мая
День Победы, освобождение Севастополя, авиакатастрофа в Польше и другие события этого дня в истории.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
9 мая в России и бывших советских республиках отмечается День Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Уже многие десятилетия этот праздник является одним из самых важных для нашей страны. В этот день по традиции проходит масштабный военный парад на Красной площади, концерты и праздничные мероприятия с поздравлениями ветеранов.
Первый Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Однако само празднование Дня Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР было установлено на 9 мая. С 1965 года День Победы является нерабочим праздничным днем.
Еще один международный праздник отмечается в этот день. С 1986 года 9 мая в странах Евросоюза отмечается День Европы, праздник европейской интеграции и солидарности.
Этот день был выбран не случайно — 9 мая 1950 года глава МИД Франции Робер Шуман представил план объединения угольной и металлургической промышленности западноевропейских стран, который получил название «план Шумана». Именно этот документ и лег в основу последующей европейской интеграции.
9 мая 1944 года войсками 4-го Украинского фронта, совместно с моряками Черноморского флота, был освобожден будущий
Советские войска за время Крымской операции потеряли около 17 тысяч человек, а непосредственно под Севастополем — около 6 тысяч человек. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой было награждено около 52 тысяч человек. А 8 мая 1965 года Севастополю присвоили звание
9 мая 1987 года произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории Польши. Авиалайнер Ил-62М авиакомпании LOT, который выполнял международный рейс по маршруту Варшава —
Через 20 минут после вылета из польского аэропорта у самолета загорелся двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, но на подлете к нему потерял управление и рухнул на землю. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на его борту 183 человека — 172 пассажира и 11 членов экипажа.
Еще одной воздушной трагедией запомнился день 9 мая. В 2012 году во время показательного полета в Индонезии российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100−95B через 25 минут после вылета из Джакарты в условиях облачности врезался в гору Салак на острове Ява. В результате катастрофы погибли все 45 человек, находившиеся на борту (37 пассажиров и 8 членов экипажа).