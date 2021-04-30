Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 апреляИнаугурация первого президента США, открытие первой советской киностудии и другие памятные события, которые происходили в разные годы 30 апреля
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
10Животные Чернобыля
17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Его переход занимает 10 минут.

В Португалии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост.

Сооружение получило название 516 Arouca, потому что его длина составляет 516 метров. Мост расположен в городе Арока рядом с живописным водопадом Агиейрас. Он простирается над ущельем в парке, где занимаются экстремальными видами спорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Переход через мост занимает около 10 минут. Через решетку под ногами высоты 176 метров видна бурная горная река Пайва.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подвесной мост в тибетском стиле поддерживают стальные тросы и две огромные V-образные башни. Его спроектировала португальская студия Itecons, а строительство длилось три года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

До открытия 516 Arouca самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире был мост имени Чарльза Куонена в Швейцарии длиной 494 метра.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Лжесвидетелю по делу Ефремова вынесли приговор
Минздрав США: коронавирусом заразился каждый третий американец
Цены на мясо растут в преддверии майских праздников
Ближний Восток превратится в климатический «ад» через 30 лет
Володин ответил на вопрос старушки о гробовых и газе
Авто
Самый мощный Land Rover Defender: известна цена в России В Россию привезут Defender с двигателем V8, а также новые серии V8 Carpathian и XS
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
Лиза Арзамасова и Илья Авербух станут родителями Звезда «Папиных дочек» беременна
Леди
Что Кожевникова, Иванова и другие надели на церемонию закрытия ММКФ Звезды вышли на красную дорожку в роскошных нарядах
Дом
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Как выглядит квартира за 26 млн в скандинавском экостиле
7 простых способов сэкономить на краске для интерьера
Французский акцент: московская квартира в парижском духе
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь