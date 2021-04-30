17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост
Его переход занимает 10 минут.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В Португалии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост.
Сооружение получило название 516 Arouca, потому что его длина составляет 516 метров. Мост расположен в городе Арока рядом с живописным водопадом Агиейрас. Он простирается над ущельем в парке, где занимаются экстремальными видами спорта.
Переход через мост занимает около 10 минут. Через решетку под ногами высоты 176 метров видна бурная горная река Пайва.
Подвесной мост в тибетском стиле поддерживают стальные тросы и две огромные
До открытия 516 Arouca самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире был мост имени Чарльза Куонена в Швейцарии длиной 494 метра.
Анна Лысенко