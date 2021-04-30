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20:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ожерелья, браслеты и заколки: в Швеции в лесу нашли клад бронзового века

Кто бы мог подумать, что спортивное ориентирование — такое полезное занятие, но спросите лучше об этом у шведского картографа Томаса Карлссона. Изучая по просьбе своего клуба лес на западе Швеции, он наткнулся на сокровища бронзового века.

Этот клад — одна из ценнейших находок бронзового века, когда-либо сделанных в Швеции | Источник: AFP 2021

В общей сложности он обнаружил около 50 предметов, от браслетов и серег до одежных заколок.

«Сначала мне показалось, что это лампа, но потом я пригляделся, и понял, что это старинные украшения», — признался Карлссон.

По словам археологов, обнаружить такой клад в лесу — очень редкая удача, поскольку древние племена обычно делали жертвоприношения на берегах рек.

Ученые полагают, что клад потревожили животные, которые рыли землю возле камней и случайно задели скрытые на небольшой глубине сокровища, которые относятся предположительно к 750−500 годам до нашей эры.

Среди обнаруженных предметов - преимущественно женские украшения | Источник: EPA

Карлссон рассказал, что заметил металлический отблеск, когда работал с картами. Поначалу он решил, что это какие-то современные украшения, сделанные под старину, поскольку предметы были в отличном состоянии. Но потом, как пишет местная газета Goteborgs-Posten, Карлссон все же решил отправить электронное сообщение о находке местному археологу.

По словам специалистов, клад — а в подлинности обнаруженных предметов они уже не сомневаются — был оставлен в лесу под Гетеборгом намеренно, как дар или жертвоприношение, чтобы задобрить какого-то бога или сразу несколько богов, или в качестве «инвестиции» в загробную жизнь.

По словам профессора Гетеборгского университета Йохана Линга, мнение которого приводит та же Goteborgs-Posten, все обнаруженные предметы отлично сохранились.

«Большинство из этих вещиц так или иначе связано с женщиной или женщинами, причем имевшими высокий статус в обществе», — поясняет профессор Линг.

Ученые полагают, что такое кольцо служило женским украшением и одевалось на лодыжку, как у кельтов | Источник: MATS HELLGREN/VGREGION
Бронзовая заколка для плаща из "клада Карлссона" | Источник: MATS HELLGREN/VGREGION
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По законам Швеции, любой, кто обнаружит такие древности, обязан сообщить об этом полиции или местным властям, поскольку они считаются государственной собственностью.

И уже потом Совет по национальному достоянию Швеции решает, достойна ли находка вознаграждения, и если да, то какого.

«Получить награду было бы приятно, но для меня это не столь важно, — признался Карлссон, — просто приятно было прикоснуться к истории. Ведь мы очень мало знаем об этом периоде, потому что у нас нет письменных источников».

В Скандинавии бронзовый век продолжался примерно с 1700 по 500 годы до н.э., после чего его сменил век железный. Тот, в свою очередь, длился до 800-х годов уже новой эры, а затем наступил расцвет викингов.

Археолог Матц Хеллгрен за работой | Источник: MATS HELLGREN/VGREGION

Сейчас на месте, где Карлссон обнаружил клад, работает группа профессиональных археологов, которые надеются обнаружить там новые предметы.

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