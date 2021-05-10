00:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 10 мая
Открытие первой Государственной Думы России, день рождения Владислава Листьева и другие события этого дня в истории.
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10 мая 1503 года знаменитый испанский мореплаватель и картограф Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова.
Это владение Великобритании в
В этот день в 1883 году император Александр III своим Указом назначил
Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов.
После этого в стране использовались два флага:
Точку в вопросе флага Российской Империи поставил в 1896 году император Николай II, учредивший Особое совещание при министерстве юстиции для обсуждения вопроса о Российском национальном флаге, которое решило, что «флаг
В октябре 1905 года Николай II издал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», согласно которому была учреждена Государственная Дума как
Если сравнивать со структурой европейских парламентов, то Государственная Дума России являла собой нижнюю палату, а в качестве верхней палаты выступал Государственный совет — действовавший при царе с 1810 года высший законосовещательный орган.
Первая Государственная Дума проработала с 10 мая по 22 июля 1906 года. Всего за 72 дня своей работы первая Дума приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства. В итоге она была распущена царем и вошла в историю как «Дума народного гнева».
10 мая 1917 года в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата» — первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати.
В 1920 году Палата была переведена в Москву и реорганизована в Российскую центральную книжную палату, а в 1936 году преобразована во Всесоюзную книжную палату.
С 2013 года она функционирует как филиал
10 мая 2005 года, в 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны, рядом с Бранденбургскими воротами в Берлине был открыт мемориал 6 миллионам евреев, которые стали жертвами Холокоста.
На площади, сравнимой с двумя футбольными полями, в шахматном порядке установлены 2 711
Советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве. С 1991 года Листьев был генеральным продюсером телекомпании «ВИД», а с 1993 года — ее президентом. Во время своей деятельности в телекомпании Листьев был создателем и ведущим множества телепроектов, среди которых «Поле чудес», «Тема» и «Час пик».
В 1995 году Владислав Николаевич перешел из телекомпании «ВИД» на канал ОРТ, где занял пост генерального директора. А через 34 дня после назначения, вечером 1 марта 1995 года, Влад Листьев был убит в подъезде собственного дома. Его убийство вызвало широкий общественный резонанс. На похоронах присутствовали десятки тысяч человек, телепередачи были остановлены, весь день 2 марта на экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит».