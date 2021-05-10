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00:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 10 мая

Открытие первой Государственной Думы России, день рождения Владислава Листьева и другие события этого дня в истории.

1503 год: Христофор Колумб открыл Каймановы острова

10 мая 1503 года знаменитый испанский мореплаватель и картограф Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова.

Это владение Великобритании в Вест-Индии, куда входят острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак. Они расположены в северо-западной части Карибского моря, между Кубой и Ямайкой.

1883 год: бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России

В этот день в 1883 году император Александр III своим Указом назначил бело-сине-красные цвета национальными цветами Российской Империи. Было объявлено его повеление, в котором говорилось:

Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов.

После этого в стране использовались два флага: бело-сине-красный и черно-желто-белый. Последний, кстати, император использовать не запретил. Более того, с этого момента его стали считать династическим флагом царствующего дома Романовых.

Точку в вопросе флага Российской Империи поставил в 1896 году император Николай II, учредивший Особое совещание при министерстве юстиции для обсуждения вопроса о Российском национальном флаге, которое решило, что «флаг бело-сине-красный имеет полное право называться российским или национальным и цвета его — белый, синий и красный — именоваться государственными».

1906 год: открытие первой Государственной Думы России

В октябре 1905 года Николай II издал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», согласно которому была учреждена Государственная Дума как законодательно-представительный орган.

Если сравнивать со структурой европейских парламентов, то Государственная Дума России являла собой нижнюю палату, а в качестве верхней палаты выступал Государственный совет — действовавший при царе с 1810 года высший законосовещательный орган.

Первая Государственная Дума проработала с 10 мая по 22 июля 1906 года. Всего за 72 дня своей работы первая Дума приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства. В итоге она была распущена царем и вошла в историю как «Дума народного гнева».

1917 год: основание Российской книжной палаты

10 мая 1917 года в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата» — первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати.

В 1920 году Палата была переведена в Москву и реорганизована в Российскую центральную книжную палату, а в 1936 году преобразована во Всесоюзную книжную палату.

С 2013 года она функционирует как филиал ИТАР-ТАСС. Указом Президента РФ на нее были возложены функции центра государственной библиографии, архивного хранения изданий, статистики печати, международной стандартной нумерации произведений печати и научных исследований в области книжного дела.

Источник: AP 2021

2005 год: открытие в Берлине мемориала жертвам Холокоста

10 мая 2005 года, в 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны, рядом с Бранденбургскими воротами в Берлине был открыт мемориал 6 миллионам евреев, которые стали жертвами Холокоста.

На площади, сравнимой с двумя футбольными полями, в шахматном порядке установлены 2 711 темно-серых бетонных блоков высотой от 0,2 до 4,7 метра. Человек, осматривающий их, оказывается в каменном лабиринте, выход из которого приходится искать самостоятельно.

Источник: РИА "Новости"

Владислав Листьев

Советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве. С 1991 года Листьев был генеральным продюсером телекомпании «ВИД», а с 1993 года — ее президентом. Во время своей деятельности в телекомпании Листьев был создателем и ведущим множества телепроектов, среди которых «Поле чудес», «Тема» и «Час пик».

В 1995 году Владислав Николаевич перешел из телекомпании «ВИД» на канал ОРТ, где занял пост генерального директора. А через 34 дня после назначения, вечером 1 марта 1995 года, Влад Листьев был убит в подъезде собственного дома. Его убийство вызвало широкий общественный резонанс. На похоронах присутствовали десятки тысяч человек, телепередачи были остановлены, весь день 2 марта на экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит».

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