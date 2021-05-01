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01:33 (мск), источник: Российская газета

Ужесточаются санитарные требования к возвращающимся из-за границы россиянам

Все граждане, прибывающие из зарубежных стран в Россию после 1 мая 2021 года, должны будут пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Таково требование постановления, подписанного Главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.

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Новое правило касается всех россиян, в том числе и детей, объяснили «Российской газете» в Роспотребнадзоре. Нужно будет два раза посетить лабораторию не только тем соотечественникам, которые прибывают в Россию из стран дальнего зарубежья, но и приезжающим из Беларуси или других стран Таможенного союза (Киргизия, Армения, Казахстан), а также из Абхазии, где любят отдыхать россияне.

В Роспотребнадзоре при этом обращают внимание на то, что тесты нужно сдавать в течение 5 суток после въезда в Россию. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.
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Сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР нужно внести в базу Единого портала госуслуг.

Для иностранцев другие правила. Как уточнили в Роспотребнадзоре, все иностранные граждане въезжают в Россию с результатом теста на коронавирус. А если речь идет о трудовых мигрантах, то им, помимо теста, который они должны взять с собой, придется сидеть на карантине 14 дней.

До 1 мая правило двух тестов на коронавирус касалось только путешественников, возвращавшихся из Турции и Танзании. Но с 15 апреля Россия ограничила полеты в Турцию и приостановила авиасообщение с Танзанией. В то же время, как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в 21 стране произошло ухудшение эпидемической ситуации по коронавирусу.

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