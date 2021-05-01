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01:03 (мск), источник: РБК

ВОЗ разрешила применение пятой вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса COVID-19, разработанную американской компанией Modernа, в список рекомендованных для экстренного использования, говорится в ее заявлении. Таким образом, это пятая вакцина, которая получила одобрение организации. Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson) и два варианта препарата от AstraZeneca.

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Источник: Reuters

Как сообщили в ВОЗ, данные о вакцине Moderna изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для людей от 18 лет и старше. По данным SAGE, его эффективность составила 94,1%.

В США применение вакцины от Moderna разрешили 16 декабря, несколько дней спустя — в Евросоюзе.

Компания также заключила контракты на поставку препарата с Великобританией, Канадой, Японией, Южной Кореей, Швейцарией, Израилем и рядом других стран.

В конце декабря газета The New York Times сообщила, что в США выявили первый случай острой аллергической реакции на вакцину Moderna. Побочный эффект проявился у мужчины спустя несколько минут после прививки. Сам он рассказал, что почти сразу почувствовал недомогание: у него участилось сердцебиение, выступил холодный пот, онемел язык и упало давление.

Издание уточнило, что у мужчины была аллергия на моллюсков и симптомы, появившиеся у него после прививки, по его словам, были такими же, как и реакция на этот аллерген. Мужчине оказали медицинскую помощь и затем отпустили из больницы.

После этого стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ выпустила рекомендации по применению вакцины Moderna. В документе говорилось, что склонность к анафилаксии по отношению к любой другой вакцине или инъекционной терапии не является противопоказанием к вакцинации, однако введение препарата должно сопровождаться соответствующими мерами предосторожности.

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