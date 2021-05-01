Власти регионов рассказали, как будут работать школы и сады с 1 по 10 мая

Так, в Калининградской области, согласно решению властей региона, школы и детские сады будут работать с 4 по 7 мая в режиме буднего дня. Это решение касается работы всего государственного и муниципального сектора региона — медицинских учреждений, социального обслуживания, а также органов власти регионального и муниципального уровня.
«В связи с тем, что многие представители бизнеса и их сотрудники в праздничные дни продолжат работать, мы посчитали правильным не лишать их младших детей возможности быть в детских садах, а старших — спокойно закончить учебный год и подготовиться к итоговой аттестации и выпускным работам в школах», — прокомментировал решение губернатор региона Антон Алиханов.
В школах Пермского края не будет занятий с 1 по 10 мая включительно, говорится в сообщении регионального министерства образования и науки. Однако по решению администраций учебных заведений с 4 по 7 мая могут проходить консультации для учеников, готовящихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Дошкольные учреждения с 1 по 10 мая работать не будут, за исключением дежурных групп.
Согласно заявлению министерства образования Новосибирской области, школы с 1 по 10 мая в очном режиме работать не будут. Для образовательных учреждений с шестидневной рабочей неделей 3 и 8 мая рекомендовано организовать работу дистанционно. В детских садах региона по решению муниципалитетов в случае необходимости могут быть открыты дежурные группы.
Власти Кемеровской области посоветовали жителям региона узнавать подробности режима работы в каждой конкретной школе. «На период с 4 по 7 мая образовательные организации внесут изменения в годовой календарный учебный график в соответствии с указом президента России. Все подробности режима работы можно будет узнать в своем образовательном учреждении — школе, вузе, техникуме или колледже», — говорится в сообщении регионального министерства образования и науки. Детским садам с 4 по 7 мая рекомендовано работать в формате «дежурных групп», если такая необходимость возникнет у родителей дошкольников.
Похожее решение приняли и власти Екатеринбурга. Там работа школ с 4 по 7 мая будет зависеть от выполнения учебного плана и календарного учебного графика в конкретном учебном заведении. Решение об обучении с применением дистанционных технологий в указанный период руководители школ принимают самостоятельно. В детских садах решили провести опрос среди родителей о потребности работы групп в период с 4 по 7 мая, сообщили РБК в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Школы Башкирии в период длинных майских праздников работать не будут, рассказал министр образования и науки региона Айбулат Хажин. В детских садах при необходимости организуют дежурные группы.
Школы и детские сады в Санкт-Петербурге не будут работать в период майских праздников с 1 по 10 мая, сообщили в аппарате вице-губернатора города Ирины Потехиной. При этом по запросам родителей планируется организовать дежурные группы в детских садах и в начальной школе.
Школы и детские сады Московской области не будут работать с 1 по 10 мая. По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, если на период с 4 по 7 мая в школе было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, то их перенесут.
Не будут работать во время длинных майских праздников школы и детские сады в Нижнем Новгороде, сообщили в городском департаменте образования. Но при необходимости в дошкольных учреждениях будут организованы дежурные группы. В министерстве образования Нижегородской области РБК также сообщили, что прорабатывают вопрос организации дежурных групп в детских садах. Предполагается, что такие группы будут работать в каждом районе области.
Школьники Курской области не будут учиться с 4 по 7 мая, сообщили РБК в региональном комитете образования и науки. При этом главам муниципальных образований и руководителям школ рекомендовано внести изменения в годовой календарный учебный график, чтобы образовательные программы были реализованы в полном объеме. В детских садах будет рекомендовано при необходимости организовать работу дежурных групп.
Школьники Татарстана не будут учиться с 1 по 10 мая, говорится в сообщении республиканского министерства образования и науки. В детских садах с 4 по 7 мая для тех, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла, будут организованы дежурные группы.
В детских садах в Алтайском крае с 4 по 7 мая в случае потребностей родителей могут быть организованы группы полного дня, сообщило региональное министерство образования и науки. Занятия в школах и колледжах региона с 1 по 10 мая проводиться не будут.
В Воронежской области школы и детские сады в длинные майские выходные работать не будут, сообщили РБК в департаменте образования и науки региона. Аналогичное решение приняли и власти Карелии, следует из сообщения республиканского министерства образования и спорта.
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