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10:48 (мск), источник: Газета.Ру

Мошенники обманывают россиян под предлогом отключения от SWIFT

Мошенники придумали новый способ обмана россиян: они звонят клиентам банков под предлогом отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Reuters

Мошенники представляются сотрудниками банков и просят назвать номер карты и секретный код CVC, чтобы карта попала в список, который не будет блокироваться после отключения России от SWIFT.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, пока такие атаки безуспешны.

«Восемь из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определённый процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги», — сказала эксперт.

В то же время она подчеркнула, что такие схемы не используются долго, потому что они ограничены международной повесткой. Кроме того, СМИ начинают публиковать опровержения.

Ранее МВД опубликовало видео, в котором телефонный мошенник за несколько минут уговаривает девушку перевести деньги ему на счет.

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