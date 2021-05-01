В России за сутки выявили более 9 тысяч заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Умерли за последние 24 часа 392 заразившихся, днем ранее — 397. Общее число летальных исходов достигло 110 520.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Для борьбы с вирусом дни между майскими праздниками объявлены в стране нерабочими. В итоге россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил, что при соблюдении мер против COVID-19 ситуация после праздников не ухудшится. Масштабная вакцинация в стране началась в декабре 2020 года. К маю 2021 года привились более 11,3 млн человек (7,7% населения).