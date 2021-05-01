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11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили более 9 тысяч заразившихся COVID-19

За сутки в России зарегистрировано 9 270 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Днем ранее выявили 8 731. Всего в стране зафиксировано более 4 814 558 заразившихся.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 3208 (всего 1 096 019);
  • Санкт-Петербург — 737 (416 477);
  • Московская область — 649 (250 530);
  • Ростовская область — 228 (88 189);
  • Нижегородская область — 166 (114 133);
  • Самарская область — 160 (61 673).

Умерли за последние 24 часа 392 заразившихся, днем ранее — 397. Общее число летальных исходов достигло 110 520.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 59 (всего 18 374);.
  • Санкт-Петербург — 34 (13 248);
  • Ростовская область — 23 (4078);
  • Московская область — 22 (5843);
  • Нижегородская область — 12 (3192);
  • Свердловская область — 12 (3115).

Для борьбы с вирусом дни между майскими праздниками объявлены в стране нерабочими. В итоге россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил, что при соблюдении мер против COVID-19 ситуация после праздников не ухудшится. Масштабная вакцинация в стране началась в декабре 2020 года. К маю 2021 года привились более 11,3 млн человек (7,7% населения).

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