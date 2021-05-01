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11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опасные бактерии назвали в честь покемонов

Эти паразиты живут в амебах.

Источник: Marcel Dominik Solbach

Исследователи из Кельнского университета обнаружили в амебах ранее не описанные бактерии, которые могут вызывать болезни у людей и животных.

Новые виды получили названия Fiscibacter pecunius, Pokemonas kadabra и Pokemonas abra. Слово «покемоны» было выбрано потому, что под микроскопом эти бактерии в оболочке амебы немного напоминают заключенных в шары покемонов из видеоигры.

Новые виды принадлежат к легионеллам — патогенным бактериям, которые встречаются в почве и стоячей воде. Это паразиты, которые живут в телах хозяев, в данном случае амеб. Некоторые легионеллы вызывают ряд заболеваний, например, болезнь легионеров (тяжелое воспаление легких) и понтиакскую лихорадку (легионеллез).

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, показали, что переносчиками опасных бактерий может быть гораздо больше организмов, чем считалось ранее.

Сейчас ученые пытаются разгадать геном открытых ими бактерий.

Анна Лысенко

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