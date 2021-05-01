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12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

110 русалок собрались в одном бассейне в Китае

Они установили новый рекорд.

Курорт Atlantis Sanya на китайском острове Хайнань устроил грандиозное подводное шоу с участием 110 русалок.

Фридайверы в костюмах русалок одновременно погрузились в большой бассейн без аквалангов, масок или другого снаряжения. Единственным подспорьем им служил русалочий хвост. Под водой русалки танцевали и водили хороводы.

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Таким образом курорт решил отметить свое трехлетие, а еще попасть в Книгу рекордов Гиннесса с крупнейшим в мире подводным шоу русалок. Мероприятие организовала Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу.

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Анна Лысенко

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