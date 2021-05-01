15:43 (мск), источник: РБК
В Роспотребнадзоре назвали нестабильной ситуацию с COVID-19 в Крыму
Массовые мероприятия в Крыму отменены
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в Крыму остается нестабильной, признаков снижения заболеваемости COVID-19 в регионе пока нет, заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от 3 до 8% и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», — цитирует Пеньковскую «РИА Новости».
«Именно поэтому были приняты решения об отмене массовых мероприятий, в
Отдыхающие, по словам Пеньковской, должны понимать, что в регионе действуют ограничения, связанные с эпидемией, в частности масочный режим.
По данным оперативного штаба, всего за время эпидемии в Крыму диагностировали 40 568 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1221 привел к летальному исходу. За прошедшие сутки в регионе выявили 99 новых случаев заражения.
«По данным министерства курортов и туризма республики, за январь—апрель текущего года в нашем регионе отдохнуло более 1 млн туристов. Это на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года», — написал Аксенов.
Глава региона уточнил, что в мае Крым готов принять еще более 1 млн туристов. По его словам, на полуострове работают 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора, а прививки уже получили более 5 тыс. сотрудников
Аксенов уточнил, что бóльшая часть отдыхающих прибыла в Крым на автомобиле или автобусе — 65%. Самолетами воспользовались 28% отдыхающих, по железной дороге приехали 5% и менее 2% — через украинскую границу на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.