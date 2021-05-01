14:34 (мск), источник: Секрет Фирмы
Умер один из богатейших американцев Илай Броуд
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Состояние Броуда на момент смерти оценивалось в $6,9 млрд, он занимал 85-е место в рейтинге богатейших жителей США. Броуд — сын эмигрантов из Литвы, его первым бизнесом была строительная компания Kaufman & Broad. Она стала одним из крупнейших застройщиков жилья в США — благодаря тому, что ипотека обходилась покупателям дешевле, чем аренда трёхкомнатной квартиры.
За два года Броуд и его партнёр Дональд Кауфман построили 600 домов в пригородах Детройта, но покинули город, опасаясь, что его экономика сильно зависима от автомобильного бизнеса.
В 1971 году Броуд за $52 млн купил страховую компанию Sun Life Insurance, преобразовал её в SunAmerica и в 1998 году продал бизнес за $18 млрд. Покупателем стала международная группа AIG, переговоры продлились всего три недели. Броуд продолжал возглавлять SunAmerica ещё около года, после чего покинул компанию.
После этого Броуд сосредоточился на филантропии — он спонсировал проекты в сферах искусства, образования и науки. Вместе с женой миллиардер создал музей The Broad в центре
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