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14:34 (мск), источник: Секрет Фирмы

Умер один из богатейших американцев Илай Броуд

В Лос-Анджелесе умер один из богатейших американцев Илай Броуд. Миллиардеру было 87 лет, в последние годы он страдал от тяжёлой болезни.

Источник: AP 2021

Состояние Броуда на момент смерти оценивалось в $6,9 млрд, он занимал 85-е место в рейтинге богатейших жителей США. Броуд — сын эмигрантов из Литвы, его первым бизнесом была строительная компания Kaufman & Broad. Она стала одним из крупнейших застройщиков жилья в США — благодаря тому, что ипотека обходилась покупателям дешевле, чем аренда трёхкомнатной квартиры.

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За два года Броуд и его партнёр Дональд Кауфман построили 600 домов в пригородах Детройта, но покинули город, опасаясь, что его экономика сильно зависима от автомобильного бизнеса.

В 1971 году Броуд за $52 млн купил страховую компанию Sun Life Insurance, преобразовал её в SunAmerica и в 1998 году продал бизнес за $18 млрд. Покупателем стала международная группа AIG, переговоры продлились всего три недели. Броуд продолжал возглавлять SunAmerica ещё около года, после чего покинул компанию.

После этого Броуд сосредоточился на филантропии — он спонсировал проекты в сферах искусства, образования и науки. Вместе с женой миллиардер создал музей The Broad в центре Лос-Анджелеса, а также вложил более $1 млрд в центр исследования геномной медицины. В 2017 году Броуд покинул пост главы фонда, передав полномочия Геран Райли.

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