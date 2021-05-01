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14:01 (мск), источник: ТАСС

В Индию доставили первую партию вакцины «Спутник V»

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 1 мая. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла в субботу в Индию. Как передает корреспондент ТАСС, препарат доставлен в аэропорт города Хайдарабад, отправитель груза — Российский фонд прямых инвестиций, который курирует этот проект.

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Источник: Reuters

«Спутник V» стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение «Спутника V» в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

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Как сообщил ранее на этой неделе посол в Москве Бала Венкатеш Варма, в Нью-Дели ожидают, что уже в начале мая в Индии будут доступны порядка 150−200 тысяч доз «Спутника V», к концу месяца — около 3 млн, а в июне — 5 млн доз.

Российский препарат доставлен в Индию в тот день, когда должен начаться новый этап национальной кампании по вакцинации, в ходе которого будет разрешено прививаться всем гражданам, достигшим 18-летнего возраста. До 1 мая прививку делали лишь тем, кто старше 45 лет. Однако власти ряда штатов заявили, что процесс иммунизации людей в возрастной группе от 18 до 44 лет начнется, как только будет получено достаточное количество препаратов, которых пока не хватает.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название «Спутник V». Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат уже зарегистрирован во многих странах.

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