14:21 (мск), источник: Коммерсантъ
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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Храм Гроба Господня построен на месте, где, по библейскому преданию, был похоронен Иисус Христос. Благодатный огонь сходит на Пасху в Кувуклии — часовне, расположенной на месте его погребения. Огонь символизирует воскрешение Христа.
Позднее сегодня, 1 мая, Благодатный огонь должны доставить спецрейсом в Москву. С 2003 года его доставкой занимается Фонд Андрея Первозваного. Святыню также передадут в храмы Русской православной церкви еще в 25 российских городах.
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