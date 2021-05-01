Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 маяПраздник Весны и Труда, начало строительства первого небоскреба, расширение Евросоюза и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
10«Потерянный рай»
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
14:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса число участников церемонии ограничили до 2,5 тыс. человек. Паломники из-за рубежа в церемонии не участвуют. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа).

Источник: AP 2021

Храм Гроба Господня построен на месте, где, по библейскому преданию, был похоронен Иисус Христос. Благодатный огонь сходит на Пасху в Кувуклии — часовне, расположенной на месте его погребения. Огонь символизирует воскрешение Христа.

Позднее сегодня, 1 мая, Благодатный огонь должны доставить спецрейсом в Москву. С 2003 года его доставкой занимается Фонд Андрея Первозваного. Святыню также передадут в храмы Русской православной церкви еще в 25 российских городах.

Завтрашний день, 2 мая, объявлен в Израиле траурным из-за трагедии: 30 апреля в давке на религиозном празднике погибли 45 человек, пострадали 150. Праздник стал первым массовым мероприятием, проведенным в стране после отмены введенных из-за пандемии ограничений. Полиция оценивала общее число участников примерно в 100 тыс. человек.

 Тайны Большого театра - как олигархи опекают балерин
Медведев рассказал, как будут переходить на четырехдневку
Ле Пен призвала к отмене санкций ЕС в отношении депутатов из РФ
Умер миллиардер из первой сотни богатейших американцев
Патриарх Кирилл предостерег власть от становления тиранией
Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой
110 русалок собрались в одном бассейне в Китае
Тест: Что празднуют 1 мая в разных странах?
Hi-Tech
Как заработать сотни тысяч на «воздухе» Продать картину? Ну, а может лучше фотографию картины?
Авто
Большая коллекция квизов для настоящих автомобильных знатоков Если вы решили остаться дома вместо большого путешествия на автомобиле - не беда! Авто Mail.ru собрал большую коллекцию увлекательных квизов для настоящих автомобильных фанатов. Проверь себя - сможешь пройти все и не ошибиться
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Почти всем взрослым жителям России положена выплата размером 4680 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Gnezdo.ru
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Зачем Макс женился на Алле: это больше не тайна
Вот ради кого Козловский оставил жену и дочь
Что стало со сбежавшим в США актером Дьяченко
Леди
Что Кожевникова, Иванова и другие надели на церемонию закрытия ММКФ Звезды вышли на красную дорожку в роскошных нарядах
Дом
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Как выглядит квартира за 26 млн в скандинавском экостиле
7 простых способов сэкономить на краске для интерьера
Французский акцент: московская квартира в парижском духе
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь