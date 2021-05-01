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15:40 (мск), источник: RTVi

Италия возобновит выдачу туристических виз россиянам

Италия с 3 мая начнет выдавать россиянам туристические визы. Об этом сообщает генеральное консульство страны в Москве.

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Источник: Reuters

Пока что обратиться за новыми визами смогут только те, у кого уже была итальянская виза, срок действия которой истек за время пандемии коронавируса, когда было прервано международное сообщение. Речь идет о периоде с 1 января 2020 года по настоящее время.

Срок действия новых виз будет начинаться не раньше 1 июня, уточнили в консульстве.

Там также напомнили, что сейчас обладатели шенгенских туристических виз не имеют права въезжать в Италию и другие страны Шенгенского соглашения.

Информацию об ограничениях на въезд в Италию консульство советует смотреть на сайте МИДа и на туристическом портале Viaggiare Sicuri.

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Италия заявила о готовности принять иностранных туристов с июня. Пока неизвестно, будет ли страна принимать путешественников из стран, которые не являются членами Евросоюза, и если да, то на каких условиях.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в конце апреля говорил, что страна намерена возобновить прием россиян летом, но отказался уточнять конкретные сроки. Регулярное авиасообщение между Россией и Италией пока отсутствует.

Италия находится в режиме выхода из коронавирусных ограничений. Планируется возобновить работу баров и ресторанов на открытом воздухе, в закрытых помещениях клиентов разрешат принимать не раньше 1 июня.

Открыть пляжи в стране планируют с 15 мая. Однако в Италии продолжает действовать комендантский час, который начинается в 22 часа.

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