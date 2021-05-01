15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицию в Канаде вызвали к манекену-нарушителю
В городе очень строго придерживаются карантинных правил.
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В канадском городе Галифакс полиция приехала в местную чайную, которая якобы нарушила правила карантина и принимала посетителей.
Однако женщина, сидящая за столиком с чашкой чая, оказалась манекеном, а в заведении, кроме хозяина, никого не было.
«Офицер вышла из авто и смотрела в наше окно. Тут я понял, что она рассматривает манекен», — рассказал владелец чайной Майк Кормье в комментарии Global News.
Оказалось, что в полицию позвонили прохожие, заметившие «нарушение». В городе очень строго придерживаются карантинных правил, отметили полицейские.
Ранее американские СМИ сообщили о похожем забавном инциденте. Полиция городка Натомас в Калифорнии посреди ночи ворвалась в дом местной жительницы, чтобы остановить грабителя. Но взломщик оказался роботом-пылесосом.
Анна Лысенко