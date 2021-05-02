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00:24 (мск), источник: Известия

В храме Христа Спасителя в Москве началось Пасхальное богослужение

В кафедральном храме Христа Спасителя в Москве началось Патриаршее Пасхальное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

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События Воскресения Христова описываются следующим образом: последовательницы Иисуса Христа пришли к его могиле для того, чтобы помазать тело ритуальным маслом. Ангел, спустившийся с неба, отверз камень, закрывавший гробницу, и возвестил о воскресении Спасителя, а позднее он сам являлся людям.

По православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть и людям открывается перспектива вечной жизни. В православных храмах накануне вспоминали сошествие Христа в ад. Как в проповеди в субботу отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, тем самым Спаситель «всех нас освободил от рабства диаволу».

Пасхальное богослужение началось примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница, а полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением «Христос воскресе!. После этого Крестный ход входит в храм. Крестный ход символизирует жен мироносиц, которые пошли ко гробу Господа. После крестного хода проходит короткое богослужение — пасхальная заутреня, на ней постоянно совершается каждение и возгласы «Христос воскресе!» — и ответ народа «Воистину воскресе!». После заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию.

Пасха на этом не заканчивается. Это же богослужение повторяется на протяжении недели после дня Воскресения Христова. Сам же праздник в Церкви отмечают в течение 40 дней.

1 мая в Москву привезли Благодатный огонь. Его доставили на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя и раздадут всем желающим в 15 храмах столицы. Также частицы Благодатного огня передают в 25 городов и регионов России.

Позднее в этот же день самолет с Благодатным огнем прибыл в петербургский аэропорт Пулково.

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