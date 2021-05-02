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09:43 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан, всех граждан России, отмечающих сегодня Пасху. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

В поздравлении, в частности, говорится: «Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним».

Глава государства отметил «плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога».

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения. Многое делает для решения насущных социальных проблем. И, конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», — приводятся в сообщении пресс-службы слова президента.

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Поздравление патриарха

Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением и отметил, что Русская православная церковь под его предстоятельством активно участвует в жизни общества и духовно поддерживает людей.

«Пасхальные торжества проходят сегодня по всей стране, объединяя православных верующих вокруг высоких нравственных идеалов, наполняя их сердца любовью и самыми добрыми чувствами. С глубоким удовлетворением отмечу, что под Вашим предстоятельством Церковь активно участвует в жизни общества, многое делает для сбережения непреходящих исторических, культурных, семейных ценностей», — говорится в тексте поздравления.

Глава государства подчеркнул, что «сегодня, как это всегда бывало в трудные времена, Церковь направляет свое подвижническое служение на духовную поддержку людей, помогает им выстоять». «Столь ответственная, востребованная деятельность достойна искреннего уважения и признания», — заключил президент.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая. Патриарх Кирилл провел праздничные крестный ход и литургию в московском храме Христа Спасителя. К Пасхе из Израиля в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня. Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя посетил Владимир Путин.

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