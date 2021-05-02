Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кто имеет право на новые детские пособия Президент поручил расширить поддержку семей с детьми
Фоторепортажи
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
10:27 (мск), источник: ТАСС

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-1 вернулся на Землю, успешно приводнившись в Атлантический океан.

Источник: AP 2021

Приводнение корабля под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 мск).

В 03:35 мск аппарат отделился от Международной космической станции (МКС) и начал свое возвращение на Землю, которое заняло около семи часов.

Как отмечается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, в последний раз приводнение корабля в ночных условиях с американскими астронавтами на борту произошло 27 декабря 1968 года, когда возвратившийся после облета Луны корабль «Аполлон-8» с астронавтами NASA Фрэнком Борманом, Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом приводнился в Тихом океане.

Источник: AP 2021

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля «Союз МС-17».

24 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.

 Что изменится в жизни россиян с мая 2021 года
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
США раскрыли секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон
Боррель назвал неприемлемыми ответные санкции России против ЕС
Володин после встречи с ветераном призвал кабмин и ЦБ задуматься
В Севастополе вынесен приговор по делу о миллиардных хищениях
Демонстрации в крупных городах Европы переросли в столкновения
Сильные осадки прогнозируются в нескольких регионах России
Горячие темы на Авто
Улыбка. Всем добра и перемен. Как в школе. 279
Ну что, господа, железный занавес возвращается? 196
красавец! 183
Первомай, 9 Мая и другие праздники СССР 161
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Gnezdo.ru
Правда красавица? А посмотри, на кого похожа дочь
Корабль НАТО уничтожил С-400: ЧП у берегов Крыма
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Вот ради кого Козловский оставил жену и дочь
Леди
Королева Летиция появилась на публике в образе из масс-маркета Супруга короля Испании посетила официальное мероприятие
Новости партнеров
В ПФР рассказали, как узнать размер будущей пенсии
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Телеведущая оказалась в неловком положении из-за прозрачного стола
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь