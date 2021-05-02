12:30 (мск), источник: РБК
Голикова объяснила необходимость сдавать тесты на COVID вакцинированным
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«Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).
Между первым и вторым тестом на коронавирус методом ПЦР должно пройти не менее суток, оба теста надо сдать в течение пяти дней с даты возвращения. Результаты тестирования на COVID надо размещать на сайте госуслуг. До получения результатов россияне обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства.
За последние сутки в России выявлено 8697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли от болезни 342 человека.