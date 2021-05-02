Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 маяВзятие Берлина советскими войсками, ликвидация Усамы бен Ладена, трагедия в Одессе и другие события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
10«Потерянный рай»
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
12:30 (мск), источник: РБК

Голикова объяснила необходимость сдавать тесты на COVID вакцинированным

Сдавать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 после возвращения из-за границы должны и те россияне, кто ранее прошел вакцинацию от этой болезни. Необходимость такой проверки объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер отметила, что власти изучают весь «арсенал» мер борьбы с COVID-19, чтобы упростить жизнь для граждан, однако пока она не советует пренебрегать ПЦР-тестированием.

В соответствии с решением Роспотребнадзора с 1 мая все граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19.

Между первым и вторым тестом на коронавирус методом ПЦР должно пройти не менее суток, оба теста надо сдать в течение пяти дней с даты возвращения. Результаты тестирования на COVID надо размещать на сайте госуслуг. До получения результатов россияне обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

За последние сутки в России выявлено 8697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли от болезни 342 человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Видео
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
США раскрыли секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон
Боррель назвал неприемлемыми ответные санкции России против ЕС
В Севастополе вынесен приговор по делу о миллиардных хищениях
Демонстрации в крупных городах Европы переросли в столкновения
Пара из Нидерландов переехала в напечатанный на принтере дом
Сборная России разгромила команду Чехии со счетом 11:1 на ЮЧМ
Сильные осадки прогнозируются в нескольких регионах России
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Какая судьба ждет российский рубль
Горячие темы на Авто
Улыбка. Всем добра и перемен. Как в школе. 279
Ну что, господа, железный занавес возвращается? 196
красавец! 183
А водку-то пьём? 166
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
«Ровно 35 недель»: Перминова поделилась новым «беременным» фото Модель признается, что наслаждается каждой минутой
Леди
Королева Летиция появилась на публике в образе из масс-маркета Супруга короля Испании посетила официальное мероприятие
Дом
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Как выглядит квартира за 26 млн в скандинавском экостиле
7 простых способов сэкономить на краске для интерьера
Французский акцент: московская квартира в парижском духе
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь