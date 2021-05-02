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16:44 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роснефть» и три бизнесмена подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

Компания «Роснефть» и российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский отдельно друг от друга обратились в суды Лондона с исками о клевете и защите информации. Иски поданы в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги «Люди Путина», сообщает газета Financial Times. Ранее иск против HarperCollins о клевете в книге подал бизнесмен Роман Абрамович.

Источник: AP 2021

Книга «Люди Путина» вышла в 2020 году. Ее написала бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон, которая прожила в России 16 лет. Издательство называло эту книгу «авторитетным, важным и тщательно подготовленным трудом о современной России».

По данным издания, «Роснефть» и российские бизнесмены подали иски в отношении издательства и автора книги Кэтрин Белтон в марте и апреле этого года.

«Мы можем подтвердить, что ни господину Авену, ни господину Фридману не было заранее известно о других исках, о которых идет речь. Они не вступали в контакт и не согласовывали правовую стратегию с другими истцами или их юристами», — сообщил официальный представитель Фридмана.

Он уточнил, что Михаил Фридман и Петр Авен подали иски только после того, как издательство отказалось обсуждать предложенные юристами меры по устранению допущенных нарушений. Представителями истцов выступают британские юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing.

HarperCollins заявило, что будет защищать эту «завоевавшую признание и новаторскую книгу» и право писать о вопросах, вызывающих интерес общественности.

Роман Абрамович подал иск к HarperCollins в марте этого года. По его словам, книга содержит «ряд ложных и клеветнических заявлений» о нем и о покупке футбольного клуба «Челси». В книге утверждается, что он мог купить «Челси» по указанию президента Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании. Абрамович сообщил, что не смог достичь мирного решения с издателями.

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