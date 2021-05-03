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11:00 (мск), источник: Известия

Пашинян сделал прививку от COVID-19

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вместе со своей супругой Анной Акопян прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом политик в понедельник, 3 мая, сообщил на своей странице в Facebook.

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Источник: AP 2021

«Сегодня мы с Анной получили прививку, чтобы защититься от коронавируса. Призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и привиться», — написал Пашинян.

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Он также обратил внимание сограждан на то, что во второй половине 2021 года существует большая вероятность того, что многие страны введут ограничения для путешественников, не прошедших вакцинацию.

Каким препаратом привился политик, не уточняется.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в Армении выявлено 216 863 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4139 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 199 755 человек. 12 апреля сообщалось, что власти Армении приступили к переговорам с Россией о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V».

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