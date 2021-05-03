13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Воздушный шарик «похитил» деньги у жительницы США (видео)
У нее не было шансов его остановить.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Пользователи соцсетей делятся забавным видео, в котором гелиевый шарик «сбегает» от именинницы и уносит с собой подаренные женщине деньги.
Мать двоих детей Никки Уокер из США устроила вечеринку для самых близких родственников в честь своего 37-летия. Момент, когда женщина стала открывать подарки, ее родные решили снять на видео.
Никки открыла коробку с привязанным к ней воздушным шариком. В этот момент «освобожденный» шар взмыл в воздух, унося с собой 120 долларов, привязанные в качестве подарка к нитке.
Уокер не сразу поняла, что произошло. Она подпрыгнула за шаром, но было уже поздно. Деньги улетели за забор.
«Все произошло в мгновение ока — у меня не было шанса отреагировать, — цитирует женщину Fox News. — Все были в полном шоке, наблюдая».
Никки рассказала, что все еще не обнаружила пропажу, но надеется, что
Анна Лысенко