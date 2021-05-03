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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Воздушный шарик «похитил» деньги у жительницы США (видео)

У нее не было шансов его остановить.

Пользователи соцсетей делятся забавным видео, в котором гелиевый шарик «сбегает» от именинницы и уносит с собой подаренные женщине деньги.

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Мать двоих детей Никки Уокер из США устроила вечеринку для самых близких родственников в честь своего 37-летия. Момент, когда женщина стала открывать подарки, ее родные решили снять на видео.

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Никки открыла коробку с привязанным к ней воздушным шариком. В этот момент «освобожденный» шар взмыл в воздух, унося с собой 120 долларов, привязанные в качестве подарка к нитке.

Уокер не сразу поняла, что произошло. Она подпрыгнула за шаром, но было уже поздно. Деньги улетели за забор.

«Все произошло в мгновение ока — у меня не было шанса отреагировать, — цитирует женщину Fox News. —  Все были в полном шоке, наблюдая».

Никки рассказала, что все еще не обнаружила пропажу, но надеется, что кто-то из соседей даст ей знать, если обнаружит шарик с денежным «грузом».

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