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16:18 (мск), источник: Ведомости

Предложение по смягчению ограничений на въезд в ЕС не означает отказа от карантина и тестов

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в Евросоюз туристам, сделавшим прививку одной из одобренных европейским регулятором вакцин, не означает отказ от необходимых санитарных мер, в частности ПЦР-тестирования и карантина, заявил журналистам официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

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Источник: РИА "Новости"

«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», — приводит его слова ТАСС.

Регулирование санитарных мер по-прежнему остается в компетенции стран Евросоюза, подчеркнул он.

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Ранее сегодня Еврокомиссия предложила разрешить въезд в Евросоюз туристам, сделавшим прививку одним из препаратов, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). В Еврокомиссии также предложили распространить разрешение и на вакцины, которые одобрила ВОЗ для экстренного использования. Туристы должны полностью пройти вакцинацию за 14 дней до прибытия в Евросоюз, считают в ЕК.

4 марта РФПИ сообщил, что европейский регулятор начал экспертизу регистрационного досье «Спутника V», заявка на регистрацию вакцины в ЕС поступила в агентство в феврале.

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