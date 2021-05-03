Предложение по смягчению ограничений на въезд в ЕС не означает отказа от карантина и тестов

«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», — приводит его слова ТАСС.
Регулирование санитарных мер по-прежнему остается в компетенции стран Евросоюза, подчеркнул он.
Ранее сегодня Еврокомиссия предложила разрешить въезд в Евросоюз туристам, сделавшим прививку одним из препаратов, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). В Еврокомиссии также предложили распространить разрешение и на вакцины, которые одобрила ВОЗ для экстренного использования. Туристы должны полностью пройти вакцинацию за 14 дней до прибытия в Евросоюз, считают в ЕК.
4 марта РФПИ сообщил, что европейский регулятор начал экспертизу регистрационного досье «Спутника V», заявка на регистрацию вакцины в ЕС поступила в агентство в феврале.