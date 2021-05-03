17:22 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Германии из-за коронавируса второй раз отменили Октоберфест
Власти Германии приняли решение снова отменить пивной фестиваль Октоберфест
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«Мы едины во мнении по поводу рекомендации отменить большие народные праздники в этом году», — заявил
По его словам, учитывая характер фестиваля, требования масочного режима и социальной дистанции выполнить практически невозможно.
Октоберфест — крупнейший фестиваль пива в мире, который посещают миллионы людей. В этом году он должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.