Лидер «Совета матерей» предложила создать в России алиментный фонд

По ее мнению, такая мера поможет избежать демографической катастрофы, потому что женщинам и мужчинам, которые в одиночку воспитывают своих детей, всегда будет оказана поддержка со стороны государства.
Буцкая, как сообщает «Вечерняя Москва», отметила, что к 2036 году, согласно негативным прогнозам, население России может сократиться на 10 миллионов человек. Одним из факторов снижения численности граждан, продолжила она, стала пандемия. Но если с COVID-19 помогает справиться вакцина, то улучшить демографию поможет государственная поддержка одиноких родителей, указала общественница.
«Нужно создать фонд, который будет поддерживать матерей или отцов, вынужденных в одиночку воспитывать детей. В свою очередь фонд будет пополняться за счет должников по алиментам», — подчеркивает Буцкая.
По ее словам, важно наладить механизм по взаимодействию работы приставов, банков и разведенных супругов.
Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая ранее стала известной после того, как в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложила ввести налог на бездетность. По ее словам, его должны будут платить как мужчины, так и женщины. В марте она заявила, что собирается баллотироваться в Госдуму. Согласно информации URA.RU, Буцкую выдвинет «Единая Россия».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, — в среднем 5650 рублей в месяц. Выплаты будут касаться беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Размер компенсации в среднем составит 6350 рублей в месяц (после шестой недели беременности). Также семьи, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в 2021 году получат по 10 тысяч рублей. Такую меру для первоклассников стоит распространить на следующие годы, указал Путин.
Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что озвученные президентом Владимиром Путиным новые социальные инициативы обойдутся бюджету в 400 миллиардов рублей за два года. По заверениям Силуанова, на выполнение этих инициатив средства есть.