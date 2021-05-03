22:41 (мск), источник: ТАСС
Байден рассказал, когда ситуация с распространением коронавируса в США изменится к лучшему
По мнению президента, это произойдет к концу лета.
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ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением в США коронавируса и выработкой у американских граждан иммунитета к вызываемому им заболеванию COVID-19 к концу лета сильно изменится к лучшему.
С таким прогнозом выступил в понедельник американский президент Джо Байден, комментируя публикацию в газете The New York Times о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли будет сформирован в США
«Думаю, к концу лета мы будем находиться в положении, которое очень отличается от того, в котором мы находимся сейчас», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездке в штат Вирджиния. «Идет обсуждение того, что представляет собой коллективный иммунитет, идет ли речь о 70%, 68%, 81% [населения]. Ситуация такова, что [в США] в настоящее время никому старше 16 лет не нужно стоять в очереди [на прививку от нового коронавируса]. Я прошу вакцинироваться всех», — сказал глава вашингтонской администрации.
The New York Times отметила, что по меньшей мере 30% американцев сомневаются в необходимости прививки. При этом, указывает газета, для формирования коллективного иммунитета к «британскому» варианту коронавируса требуется наличие антител у 80% населения. Впрочем, как констатировала The New York Times, подобные подсчеты весьма относительны.