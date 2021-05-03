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22:41 (мск), источник: ТАСС

Байден рассказал, когда ситуация с распространением коронавируса в США изменится к лучшему

По мнению президента, это произойдет к концу лета.

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Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением в США коронавируса и выработкой у американских граждан иммунитета к вызываемому им заболеванию COVID-19 к концу лета сильно изменится к лучшему.

С таким прогнозом выступил в понедельник американский президент Джо Байден, комментируя публикацию в газете The New York Times о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли будет сформирован в США из-за большого количества вариантов инфекции и высокой доли отказывающихся от вакцинации.

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«Думаю, к концу лета мы будем находиться в положении, которое очень отличается от того, в котором мы находимся сейчас», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездке в штат Вирджиния. «Идет обсуждение того, что представляет собой коллективный иммунитет, идет ли речь о 70%, 68%, 81% [населения]. Ситуация такова, что [в США] в настоящее время никому старше 16 лет не нужно стоять в очереди [на прививку от нового коронавируса]. Я прошу вакцинироваться всех», — сказал глава вашингтонской администрации.

The New York Times отметила, что по меньшей мере 30% американцев сомневаются в необходимости прививки. При этом, указывает газета, для формирования коллективного иммунитета к «британскому» варианту коронавируса требуется наличие антител у 80% населения. Впрочем, как констатировала The New York Times, подобные подсчеты весьма относительны.

Во-первых, США не изолированы от других стран мира, а для полной победы над пандемией необходим высокий уровень иммунитета у всего человечества, пояснила газета. Во-вторых, констатировала она, высокий средний уровень иммунитета не отражает реального положения дел в различных частях такой большой страны как США, где в одном городе количество людей, у которых есть антитела благодаря вакцинированию или после болезни, может быть значительно выше, чем в другом, где люди по каким-то причинам массово отказываются прививаться.

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