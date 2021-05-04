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00:43 (мск), источник: ТАСС

Билл Гейтс и его супруга разводятся

По словам Билла и Мелинды Гейтс, они продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.

Источник: Getty Images/AFP

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда заявили о расторжении брака. Соответствующую публикацию Гейтс разместил в понедельник у себя в Twitter.

«После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак», — говорится в заявлении. По словам Билла и Мелинды Гейтс, они не считают возможным «дальнейший рост в качестве пары». При этом они уточнили, что продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.

Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году. У них трое детей.

«За 27 лет мы вырастили трех замечательных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью», — указывается в совместном заявлении.

Пара не раскрывает финансовую сторону бракоразводного процесса. Билл Гейтс с состоянием около $130,5 млрд занимает четвертое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Мелинду Гейтс Forbes по итогам 2020 года поставил на пятое место в списке самых влиятельных женщин мира.

C 2000 года Билл и Мелинда Гейтс возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млн. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в условиях пандемии.

Основанная в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом Microsoft является одним из крупнейших в мире производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).

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