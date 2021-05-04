AP назвало причины низких темпов вакцинации в России

По данным агентства, на конец апреля прививку получили около 8% россиян. К 27 апреля 12,1 млн человек получили первую дозу вакцины и 7,7 млн — вторую (5% населения). В качестве сравнения AP приводит США и Евросоюз, где первый компонент получили 43% и 27% населения соответственно.
По словам аналитика Александра Драгана, сейчас в России ежедневно прививают около 200 тыс. человек. Для достижения планов по вакцинации на середину июня, это число должно быть вдвое больше.
«Мы должны начать прививать по 370 тыс. ежедневно, начиная с завтрашнего дня», — заявил он AP.
Одним из основных факторов, влияющих на низкие темпы вакцинации, как пишет издание, является дефицит препаратов: российские производители успели выпустить только 28 млн двухкомпонентных вакцин. Из них в оборот попали 17,4 млн, остальные ожидают контроля качества.
В связи с этим в некоторых регионах с марта наблюдается дефицит препаратов. В качестве примера AP приводит слова замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой, которая сообщила, что к середине апреля в очереди на прививку стояли 178 тыс. человек.
В качестве второй причины агентство указывает недоверие граждан к вакцинам и позднюю информационную кампанию в их поддержку в СМИ. По словам эксперта ВШЭ Василия Власова, еще одним фактором стали противоречивые заявления властей, которые в начале пандемии говорили о низкой опасности коронавируса, а с марта 2020-го ввели полную самоизоляцию.
Драган отмечает также тот факт, что власти сообщают о сдерживании пандемии, что снижает мотивацию жителей, придерживающихся позиции: «Если вспышка заболеваемости прошла, зачем мне вакцинироваться?».
В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что первую дозу вакцины получили 11,1 млн россиян, вторую — 6,8 млн. Исследователи из РАНХиГС до этого приводили результаты опроса, в соответствии с которыми граждане готовы прививаться при условии надежных данных о безопасности вакцин, возможности выбора разных препаратов, доступа к поездкам за границу, давления со стороны работодателя.
Согласно собственному исследованию РБК, основанному на данных региональных штабов и министерств, на начало апреля первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 7 млн россиян (4,74%).
Власти планируют к осени привить не менее 60% взрослого населения страны — это позволит достичь необходимого уровня коллективного иммунитета, который обеспечит победу над пандемией. 20 апреля глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что к ноябрю удастся вакцинировать 70% населения.