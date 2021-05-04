Роскачество предупредило о возможных схемах мошенничества с соцвыплатами

Там напомнили, что о выплатах в 10 тыс. рублей на каждого школьника глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.
«По состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют подробные условия», — отмечается в сообщении.
В связи с этим в Роскачестве напомнили, что необходимо дождаться заявлений из официальных источников. Там предупредили о случаях обмана, когда на электронную почту приходит письмо с содержанием «кликни и получи выплату от президента», или когда предлагают ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты.
Эксперты также отмечают, что в майские праздники активизировались мошенники с фишинговых сайтов, имитирующих подбор предложений по авиабилетам.
«Все сайты копируют популярные билетные агрегаторы, а в качестве приманки соблазняют пользователей очень привлекательными ценами на билеты (со скидкой 30−50% или даже больше)», — уточнили в Роскачестве.
Кроме этого, разновидностью мошенничества может стать предложение приобрести путевки для детей с кешбэком в половину стоимости. Однако, как предупреждают специалисты, настоящая их продажа от государства откроется только 20 мая.
Накануне сообщалось, что Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Ожидается, что для получения такой выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты, отмечал министр.