Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 маяДень "Звездных войн", Кентская трагедия, денежная реформа в СССР и другие события
Фоторепортажи
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
10:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Треть россиян опасается снижения доходов из-за майских выходных

Снижения доходов из-за длинных майских праздников ожидает более 30% россиян, при этом около 60% уверены, что дополнительные выходные не повлияют на их доходы, следует из исследования онлайн-платформы Webbankir. Опрос проводился в конце апреля среди 1,5 тыс. россиян. Данные публикует «РИА Новости».

Источник: AP 2021

«Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше», — говорится в исследовании.

По данным Webbankir, 67,8% сообщили, что останутся на праздники дома, 27,3% планировали провести время за городом, еще 3,5% — на экскурсиях, 1,5% — на курортах в России или за ее пределами.

Около половины опрошенных (46%) хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией. Но если ради этого нужно будет пожертвовать новогодними каникулами, против увеличения праздников в мае выступает 57,1%.

Майские праздники в этом году объявлены нерабочими, россияне будут отдыхать по 10 мая. Решение принято для борьбы с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при соблюдении мер против COVID-19 ситуация после праздников не ухудшится.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тайны Большого театра - как олигархи опекают балерин
Медведев рассказал, как будут переходить на четырехдневку
В России выявили минимум случаев коронавируса с 26 сентября
Дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку
Посол Сербии ответил на призыв ЕС ввести санкции против России
СМИ США назвало причины низких темпов вакцинации в России
Билл Гейтс и его супруга разводятся
Вывод войск из Афганистана сочли «военным поражением» США
Hi-Tech
Почему нельзя брать смартфон в туалет После этого вы точно будете оставлять телефон перед посещением туалета
Авто
Топ-5 интересных автомобильных музеев Авто Mail.ru составил список из пяти автомобильных музеев, которые заслуживают внимания тех, кто интересуется техникой
Кино
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров Южные степи и уральские реки, московский метрополитен и Крайний Cевер: листайте галерею живописных кадров из фильмов, снятых в разных уголках нашей необъятной Родины, и отправляйтесь в путешествие, на которое долго не могли решиться!
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
Рэпер L'One стал многодетным отцом Жена музыканта родила третьего ребенка
Леди
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака Супруги выступили с совместным заявлением.
Новости партнеров
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
В России знают, как помочь 7 украинским городам, желающим войти в состав РФ
Власти подготовили сюрпризы пенсионерам, привившимся от ковида
Телеведущая оказалась в неловком положении из-за прозрачного стола
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь