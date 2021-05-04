10:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Треть россиян опасается снижения доходов из-за майских выходных
Снижения доходов
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«Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше», — говорится в исследовании.
По данным Webbankir, 67,8% сообщили, что останутся на праздники дома, 27,3% планировали провести время за городом, еще 3,5% — на экскурсиях, 1,5% — на курортах в России или за ее пределами.
Около половины опрошенных (46%) хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией. Но если ради этого нужно будет пожертвовать новогодними каникулами, против увеличения праздников в мае выступает 57,1%.
Майские праздники в этом году объявлены нерабочими, россияне будут отдыхать по 10 мая. Решение принято для борьбы с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при соблюдении мер против COVID-19 ситуация после праздников не ухудшится.