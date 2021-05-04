17:46 (мск), источник: Известия
Банкир назвал способ избежать штрафов за погашение кредита досрочно
Существенных изменений в кредитных процедурах нет, рассказал
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По словам Скворцова, подобная информация о штрафах заемщиков за досрочное погашение кредитных договоров является хайпом, которая циркулирует в СМИ последние несколько лет.
«Не слышал, чтобы
Для того, чтобы оформить кредит на выгодных условиях, заемщику следует внимательно изучить договор с банком. В частности, нет ли у кредитной организации возможности взимать
«Конечно, банк не будет с каждым конкретным клиентом подписывать договор с
В случае, если клиенту не понравились
Ранее, 29 апреля, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов предостерег россиян от погашения кредитов через банкоматы. По словам специалиста, ошибки при оплате кредитов через банкоматы не являются типичными, но всё же возможны. Также не исключен риск лишиться денег