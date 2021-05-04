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17:46 (мск), источник: Известия

Банкир назвал способ избежать штрафов за погашение кредита досрочно

Существенных изменений в кредитных процедурах нет, рассказал вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов. Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что за досрочное погашение кредитов могут налагаться штрафы.

Источник: Известия

По словам Скворцова, подобная информация о штрафах заемщиков за досрочное погашение кредитных договоров является хайпом, которая циркулирует в СМИ последние несколько лет.

«Не слышал, чтобы что-то кардинально менялось в отношениях заемщиков и банков. Если только появилась какая-то новая судебная практика. Банку не выгодно досрочное погашение: клиент погасил кредит, а банк еще платит по депозиту деньги. Поэтому для банка оптимальный вариант, когда клиент платит в срок, потому что под эти сроки у него выстроены внутренние денежные потоки», — рассказал он в эфире НСН во вторник, 4 мая.

При этом клиент может уведомить банк за 30 дней о намерении погасить кредит досрочно. В этом случае никакие санкции ему не грозят, подчеркнул Скворцов.
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Для того, чтобы оформить кредит на выгодных условиях, заемщику следует внимательно изучить договор с банком. В частности, нет ли у кредитной организации возможности взимать какие-то штрафы.

«Конечно, банк не будет с каждым конкретным клиентом подписывать договор с какими-то индивидуальными пунктами — у банка просто не рассчитана на это технология, он работает по стандартам. Отступления могут быть, когда речь идет о кредите под залог недвижимости, например, или какой-то крупной сумме», — отметил он.

В случае, если клиенту не понравились какие-то условия, следует обратиться в другой банк и взять кредит на более прозрачных условиях, заключил эксперт.

Ранее, 29 апреля, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов предостерег россиян от погашения кредитов через банкоматы. По словам специалиста, ошибки при оплате кредитов через банкоматы не являются типичными, но всё же возможны. Также не исключен риск лишиться денег из-за действий мошенников.

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