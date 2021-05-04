13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Дании случайно нашли бесследно исчезнувшие останки викинга
Музей вернул сенсационную находку.
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Исследователи в Дании случайно обнаружили останки богатого викинга, которые пропали без вести более ста лет назад.
Знаменитое захоронение первоначально было найдено в датской деревне Маммен в 1868 году. Местный землевладелец по имени Лауст Педерсен Скомагер нанял землекопов, чтобы сравнять с землей мешающий ему холм. Оказалось, что это не естественное образование, а курган, позже получивший название Бьеррингхёй. Сняв насыпь, работники обнаружили погребальную камеру викинга и успели ее разграбить.
Приехавшие позже археологи долго собирали обнаруженные артефакты, которые в итоге передали Национальному музею Дании. Там же оказались и останки викинга. Скорее всего, он был очень знатным человеком или даже принадлежал к роду правителей, поскольку его захоронение было очень богатым.
В 1986 году археологи провели новые раскопки кургана, обнаружив еще несколько артефактов. Они установили, что викинга похоронили в 970 либо 971 году. Неподалеку от кургана также был найден клад. Уникальный стиль всех артефактов Маммена получил название «мамменский».
Примерно тогда же археологи захотели повторно исследовать останки, но кости из музея бесследно пропали.
Недавно ученые из музея начали масштабное исследование текстиля эпохи викингов. Изучая ящики с тканями из захоронения Слотсбьергби, они неожиданно обнаружили человеческие останки, не указанные в описи. Озадаченная команда вдруг осознала, что они могут оказаться утерянными костями из кургана Бьеррингхёй.
Ученые провели несколько анализов, и догадка подтвердилась.
Оказалось, останки викинга из Маммена никто не похищал. Все это время они пылились в одном из ящиков без надлежащей маркировки прямо под носом у археологов.
Викинг из кургана Бьеррингхёй был взрослым мужчиной. Умерший лежал на ложе из пуховых подушек в гробу, помещенном в деревянную камеру. У его ног лежали два топора. На крышку гроба поместили ведро из бронзы, два деревянных ведра и большую восковую свечу. На мужчине был дорогой костюм, украшенный пурпурным и красным шелком, а также вышивкой в красном и синем цвете. К сожалению, от наряда сохранились лишь фрагменты, говорят ученые в статье, опубликованной в Antiquity.
Анна Лысенко