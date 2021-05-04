Ректор ВШЭ предупредил об опасности выпадения среднего класса в бедность

По его мнению, то, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса, у которых «пропали источники существования», — это «дефект нашей политики». Экономист отметил, что «любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать».
Переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», предупреждает Кузьминов.
Пока политических последствий этого процесса эксперт не видит — «резкие политические противостояния последнего времени, скорее всего, не ответ на это», считает он.
Однако «ответ (на обеднение среднего класса) еще придет, и с ним надо что-то делать», заключает ректор ВШЭ. Падение доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется «в пределах 2%».
Согласно расчетам исследователей, в период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше МРОТ (12 130 руб.).
Всего, по оценке экспертов ВШЭ, к среднему классу до начала коронакризиса относились 24% занятых россиян — это люди с доходом не ниже 1,25 от медианного по региону, которые имеют высшее образование либо работают в госструктурах, руководителями высшего и среднего звена, специалистами высшего и среднего уровней квалификации, офисными служащими или военными.
По итогам 2020 года, по данным Росстата, уровень бедности в России (доля людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума в целом по стране) составил 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальное значение показателя с 2014 года. В конце 2020 года Всемирный банк оценивал, что по итогам года уровень бедности в стране должен был достигнуть 14,2%, если бы не антикризисные меры (власти, в частности, прибегли к веерным выплатам семьям с детьми).