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16:25 (мск), источник: РБК

Дудь ответил Ивангаю после обвинений в цензуре украинского «месседжа»

Монтаж, к которому прибегает команда журналиста Юрия Дудя при подготовке выпусков для его YouTube канала, нужен для того, чтобы «не измучить зрителя», сделать выпуск интересным и проявить уважение к герою интервью. Так Юрий Дудь ответил в Telegram на обвинения блогера Ивана Рудского (Ивангая), обвинившего его в том, что при монтаже интервью с ним Дудь вырезал «главный месседж», который касался судьбы его прабабушки, пострадавшей от голодомора, и дедушки, который был жертвой репрессий со стороны НКВД.

Источник: РИА "Новости"

«Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать», — написал в ответ Дудь.

По его словам, такой монтаж он оценивает как уважение и по отношению к зрителю, и по отношению к герою.

«Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать, — это нормально, тем более для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж», — считает Дудь.

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Однако, по его словам, в этот раз «тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной», поэтому он опубликовал 12-минутный кусок, где Ивангай рассуждает об аннексии Крыма, голодоморе и судьбе дедушки, без цензуры.

Двухчасовое интервью с Иваном Рудским, более известным как Ивангай, вышло на YouTube-канале Дудя 18 марта. Спустя полтора месяца, 2 мая, Ивангай написал в Twitter, что Дудь вырезал из их беседы «главный месседж».

«Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД-репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», — написал он.

По словам Дудя, в день, когда было опубликован выпуск, он получил короткое сообщение от Ивангая, в котором тот написал: «Очень круто, спасибо!».

В 12-минутном ролике, который опубликовал Дудь в Telegram, Ивангай, который родился на Украине, но долгое время жил в Москве, отвечает на вопрос Дудя о том, в какой момент ему стала не нравиться российская власть.

«Есть исторический контекст, все время терки какие-то происходили. Бабушка рассказывала про голодомор, вот эти все ужасы, которые на селе происходили, потом дедушка, к которому НКВДшные “тройки” приходили, зерно отжимали. Кстати, история была более интересная, потому что дедушка, когда на него пистолет направили, выбил его и прятался зимой две недели где-то у людей, его не могли найти типа. Он типа проявил какую-то храбрость. Вот эта часть меня, конечно, тоже, дедовы байки, конечно. Сейчас до сих пор я вижу тоже, война какая-то между Украиной и Россией. Все явно как-то нечисто, эта война какая-то нечестная», — говорит Ивангай.

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Далее он рассуждает о том, что Украина оказалась в «нечестном» положении из-за войны в Донбассе.

«Мы такие шарящие, талантливые, а нам мешают. И кто, старший брат, получается… Или младший брат, но большой, который вымахал, детина. Блин, мы могли бы… А война — это ужасно, нечестно. Это страшно. Это методы запугивания, они нечестные», — говорит Ивангай.

После его монолога Дудь спросил Ивангая о том, какие ресурсы, Telegram-каналы или люди влияют на его взгляды, так как звучит его речь «спутанно и смешанно».

«Я стал читать “Википедию”, Google. “Википедия” главный ресурс мой, Google по тэгам», — сказал Ивангай. По его словам, это «достаточно хаотичный метод познания мира».

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