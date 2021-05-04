Юристы разъяснили возможность штрафа за сорняки на дачных участках

Ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова в беседе с «РИА Новости» заявила о том, что дачников, которые не уничтожают на участке сорные растения, могут оштрафовать.
Она отметила, что административный штраф может быть наложен в соответствии с законом о нарушении правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.
По словам Эттлер, действия ст. 10.1 КоАП «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками» распространяется исключительно на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
«Таким образом, в силу прямого указания действующего законодательства в сфере земельных отношений на собственников сельскохозяйственных земель возложена обязанность не допускать зарастания сельскохозяйственных угодий сорными растениями, деревьями и кустарниками, не допускать деградацию и ухудшение плодородия почв и обязанность по проведению соответствующих мероприятий. Полагаем, что угрозы для дачников и садоводов в случае произрастания мяты и одуванчика не усматривается», — пояснила юрист.
Аналогичное мнение выразил председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
По его словам, ответственность за нецелевое использование участков касается только сельхозпроизводителей — именно они могут быть оштрафованы за борщевик и другие сорные растения на своих участках.
Николаев также добавил, что перечень сорных растений, утвержденный постановлением правительства № 1482 от 18.09.2020, составлен именно для владельцев земель сельхозназначения.
В свою очередь, член Адвокатской палаты Москвы Кирилл Иванов в разговоре с РБК заявил, что Административный кодекс регулирует данную ситуацию, но в каждом регионе отдельно.
«Сейчас стали смотреть за борщевиком, чтобы не рос, и другими сорными растениями, семена которых могут распространяться на соседние участки. В КоАП нет этого перечня. За это предусмотрена административная ответственность, но в каждом регионе размер штрафа разный», — сказал Иванов.
Юрист также предположил, что соответствующую проверку может проводить Россельхознадзор после жалобы от соседей.