Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сухой закон на майские: где запретят спиртное с 1 по 10 маяВ российских регионах ограничат продажу алкоголя во время майских праздников
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
18:22 (мск), источник: РБК

Юристы разъяснили возможность штрафа за сорняки на дачных участках

Штрафы за сорные растения на земельных участках касается только тех участков, которые располагаются на землях сельхозназначения. Об этом сообщила РБК член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер.

Источник: РИА "Новости"

Ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова в беседе с «РИА Новости» заявила о том, что дачников, которые не уничтожают на участке сорные растения, могут оштрафовать.

Она отметила, что административный штраф может быть наложен в соответствии с законом о нарушении правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.

По словам Эттлер, действия ст. 10.1 КоАП «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками» распространяется исключительно на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

Читайте также
Российских дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку

«Таким образом, в силу прямого указания действующего законодательства в сфере земельных отношений на собственников сельскохозяйственных земель возложена обязанность не допускать зарастания сельскохозяйственных угодий сорными растениями, деревьями и кустарниками, не допускать деградацию и ухудшение плодородия почв и обязанность по проведению соответствующих мероприятий. Полагаем, что угрозы для дачников и садоводов в случае произрастания мяты и одуванчика не усматривается», — пояснила юрист.

Аналогичное мнение выразил председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, ответственность за нецелевое использование участков касается только сельхозпроизводителей — именно они могут быть оштрафованы за борщевик и другие сорные растения на своих участках.

Николаев также добавил, что перечень сорных растений, утвержденный постановлением правительства № 1482 от 18.09.2020, составлен именно для владельцев земель сельхозназначения.

В свою очередь, член Адвокатской палаты Москвы Кирилл Иванов в разговоре с РБК заявил, что Административный кодекс регулирует данную ситуацию, но в каждом регионе отдельно.

«Сейчас стали смотреть за борщевиком, чтобы не рос, и другими сорными растениями, семена которых могут распространяться на соседние участки. В КоАП нет этого перечня. За это предусмотрена административная ответственность, но в каждом регионе размер штрафа разный», — сказал Иванов.

Юрист также предположил, что соответствующую проверку может проводить Россельхознадзор после жалобы от соседей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса
Юристы рассказали о проблемах досрочного погашения задолженности по займу
Германия приостановила разрешение на строительство «СП-2»
Правительство обсудило снижение нештрафуемого порога скорости
Вывоз гречки из России этим летом запретили
Швейцарский дипломат выпала из высотки в Тегеране и погибла
Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса
Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма
Новости партнеров
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Дети
Сын Валерии окрестил 4-месячную дочь Арсений Шульгин показал фото с таинства
Леди
Бензин, сырая земля: почему нам нравятся «странные» запахи Парфюмерные бренды начали производить ароматы с непривычными ингредиентами и даже анти-ароматы
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь