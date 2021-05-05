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14:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бельгийский фермер перенес границу с Францией, чтобы дать проехать трактору

В Бельгии владелец сельскохозяйственного участка передвинул один из камней, которые демаркировали государственную границу с Францией. По одной из версий, камень мешал проехать его трактору.

Пограничный камень сдвинулся ненамного — всего на 2,3 метра — в глубину французской территории. Потревоженную границу заметил любитель истории, прогуливавшийся в лесу.

Вскоре о перемещении камня стало известно всем, но обошлось без международного скандала — в обеих странах к произошедшему отнеслись с улыбкой.

«Он увеличил территорию Бельгии и уменьшил Францию. Это хорошая идея», — отшутился мэр приграничной бельгийской коммуны Эрлекин, Давид Лаво, добавив, что раньше такие инциденты становились причиной ссор даже между помещиками, не говоря уж о государствах.

Граница между Францией и Бельгией протяженностью 620 км была официально утверждена в 1820 году Кортрейкским договором, подписанным через пять лет после поражения Наполеона при Ватерлоо. Сам камень был установлен в 1819-м, когда границу впервые демаркировали.

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«Я рад, что мой город стал больше, — говорит Лаво. — Но мэр Бусинье-сюр-Рок не согласна».

«Думаю, у нас получится избежать новой войны за территорию», — говорит Орели Велонек, мэр соседней французской деревни Бусинье-сюр-Рок.

Бельгийская сторона попросит фермера передвинуть камень обратно. Если этого не произойдет, то дело может дойти до бельгийского министерства иностранных дел, которому придется созвать франко-бельгийскую комиссию по демаркации, не работавшую с 1930 года.

С другой стороны, если фермер откажется вернуть камень, против него могут возбудить уголовное дело.

«Если же он все сделает добровольно, то проблем у него не будет, и мы решим все по-хорошему», — сказал мэр коммуны Эрлекин в интервью местным СМИ.

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