Власти Мексики заинтересовались вакциной «ЭпиВакКорона»

«Мы провели первые контакты с центром “Вектор”. Его вакцина зарегистрирована в России, эффективность — около 94%», — сказал журналистам господин Эбрард по итогам своего визита в Москву (перевод по «Интерфаксу»).
Глава МИД Мексики уточнил, что власти страны не ожидают в ближайшем будущем поставок второго российского препарата. «Однако мы открыли дорогу (для возможного получения вакцины.— “Ъ”)», — добавил он.
Министр также заявил об интересе страны к вакцине «Спутник Лайт». Данные о ней в ближайшее время будут предоставлены для рассмотрения Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков.
В феврале Мексика и Россия подписали контракт на закупку 24 млн доз «Спутника V». К концу апреля в страну было поставлено около 900 тыс. доз. Наряду со «Спутником» здесь также используется вакцина от AstraZeneca.
Мексика остается на 15-м месте по числу заражений коронавирусом (более 2,3 млн) и на четвертом по числу смертей (более 217 тыс.). К началу мая в стране от COVID-19 привилось почти 12 млн человек (9,2% населения).