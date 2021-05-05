Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сухой закон на майские: где запретят спиртное с 1 по 10 маяВ российских регионах ограничат продажу алкоголя во время майских праздников
Фоторепортажи
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
00:22 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп представил новую социальную сеть

Бывший президент США Дональд Трамп представил новую платформу для общения, где он сможет взаимодействовать со своими подписчиками. Об этом пишет FoxNews.

Источник: AP 2021

Платформа называется «Donald J. Trump for President» (Дональда Трампа в президенты). Политик сможет писать сообщения, а также публиковать фото и видео.

По словам источника, близкого к платформе, «это всего лишь способ односторонней связи».

Ранее стало известно, что независимый совет по надзору Facebook пока не принял окончательного решение о том, запрещать или нет экс-президенту пользоваться соцсетью.

Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия его сторонниками.

Карина Казанцева

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что произошло на границе Таджикистана и Киргизии
Моргенштерн оспорит решение суда по делу о песне про Путина
СМИ: министры туризма стран G20 поддержали идею ковид-паспортов
СМИ: Игрок «Вашингтона» Кузнецов вновь попал в COVID-протокол
«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
Правительство обсудило снижение нештрафуемого порога скорости
Посла России вызвали в МИД Франции
Эксперт рассказал о штрафах за погашение кредита досрочно
Hi-Tech
ВВС США рассекретили часть документов о неуловимых «Призраках» Новые данные о БПЛА RQ-170 Sentinel
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
6 неизвестных актрис с данными голливудских звезд
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Звезда боевиков 90-х в наши дни. Лучше б не видеть
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Леди
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака Супруги выступили с совместным заявлением.
Новости партнеров
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
Телеведущая оказалась в неловком положении из-за прозрачного стола
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Очередная страна Евросоюза поддержала российский Крым
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь